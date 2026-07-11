Fino a 110’000 passeggeri all’aeroporto di Zurigo

Keystone-SDA

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Giornata da bollino rosso all'aeroporto di Zurigo: con l'inizio delle vacanze scolastiche nella Svizzera tedesca fino a 110'000 passeggeri attendono oggi di prendere i volo. Inevitabili quindi le code.

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(Keystone-ATS) Le destinazioni estive più richieste sono la Spagna, con Madrid, Alicante e Barcellona, e il Portogallo, con Porto, ha fatto sapere Swiss. Molto popolare è anche Stoccolma, dove molti viaggiatori sperano probabilmente di trovare temperature rinfrescanti.

Per quanto riguarda i voli a lungo raggio, sono apprezzate le destinazioni asiatiche, come Bangkok, Singapore e Seul, ma anche l’India. Secondo la compagnia, non si avverte peraltro alcun “effetto Trump”: la domanda di voli verso gli Stati Uniti rimane elevata, anche se leggermente inferiore rispetto all’anno scorso.

Liquidi nuovamente ammessi

Da notare che da fine giugno, grazie a nuovi scanner ai raggi X, i passeggeri in partenza dall’aeroporto di Zurigo possono nuovamente trasportare liquidi nel bagaglio a mano, a condizione che non superino i due litri e che non siano contenuti in thermos a doppia parete. Anche i dispositivi elettronici possono rimanere nel bagaglio a mano.