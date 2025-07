Finma: se ne va responsabile divisione banche, verso nuove sfide

Keystone-SDA

Importante avvicendamento in vista presso la Finma: il responsabile della divisione banche Thomas Hirschi lascerà l'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari il 31 agosto per affrontare nuove sfide professionali.

(Keystone-ATS) Alla direzione della divisione banche – che guidava dal 2022 – il 50enne si è occupato, insieme al suo team, dei radicali cambiamenti avvenuti nel contesto economico e geopolitico, dando anche un contributo concreto alla gestione della crisi di Credit Suisse, indica la Finma in un comunicato odierno.

“È stato molto apprezzato come membro della direzione e, in questo periodo, ha saputo fronteggiare grandi sfide e dato così un contributo determinante alla stabilità della piazza finanziaria”, afferma il direttore Stefan Walter, citato nella nota. “Accogliamo con profondo rammarico la sua decisione di lasciare la Finma e gli esprimiamo i nostri migliori auguri per il futuro”.

L’autorità non ha ancora indicato chi prenderà il posto del partente.