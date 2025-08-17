Finito incontro Volenterosi, Macron: prepariamo incontro

Keystone-SDA

"Si è concluso l'incontro della Coalizione occidentale dei Volenterosi per l'Ucraina, in vista dei colloqui di domani a Washington". Lo dichiara su X il vicepremier polacco Radosław Sikorski.

(Keystone-ATS) Sikorski ha aggiunto di aver “sottolineato che, affinché la pace si realizzi, è necessario esercitare pressione sull’aggressore, non sulla vittima”.

In precedenza il presidente francese Emmanuel Macron in alcuni frammenti audio del discorso introduttivo all’incontro in videoconferenza, a cui si è collegato dalla residenza estiva al forte di Brégançon, aveva indicato che l’obiettivo dell’incontro della Coalizione dei Volenterosi è “chiarire completamente le garanzie di sicurezza che vogliamo” per l’Ucraina, preparare la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di domani a Washington e “come organizzare il prossimo incontro con il presidente Putin, l’Ucraina, gli Stati Uniti e l’Europa”.

Nel video si vedono collegati la premier Giorgia Meloni, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e da Bruxelles Zelensky assieme alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.