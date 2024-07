Film svizzero scritto dall’IA: cancellata la prima a Londra

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il Prince Charles Cinema di Londra ha cancellato la prima di “The Last Screenwriter”, film del regista zurighese Peter Luisi e con la sceneggiatura interamente scritta da ChatGPT, in seguito alle forti lamentele arrivate dai social.

Il regista dice di rispettare la decisione ma critica la mancanza di volontà di confrontarsi con il tema dell’intelligenza artificiale (IA).

La prima di “The Last Screenwriter” avrebbe dovuto aver luogo qualche giorno fa al Prince Charles Cinema, un rinomato cinema di Londra. I programmi, che sono curati e perciò ritenuti validi dai responsabili del cinema, vengono pubblicizzati sui social media.

Già dopo il primo annuncio, sui social ci sono state forti reazioni e lamentele. I responsabili del cinema hanno deciso in un primo momento di non fare più pubblicità, ma di proiettare ugualmente il film. Salvo poi annullare l’evento in seguito a circa 200 nuovi commenti negativi ricevuti in una sola notte.

Interpellato da Keystone-ATS, il regista Peter Luisi ha detto di essere dispiaciuto per questa decisione, ma di rispettarla. Si è inoltre detto convinto che gli autori delle critiche via social non abbiano affrontato il tema. Ed è proprio questo che lo infastidisce. “Hanno solo sentito o letto che la sceneggiatura è stata scritta da un’intelligenza artificiale. E questo è bastato. È tutto quello che volevano sapere”, afferma il regista.

Il film è stato infine mostrato alla troupe e agli addetti ai lavori in un altro cinema. Peter Luisi, nato a Zurigo nel 1975, è il regista del recente “Bon Schuur Ticino”. Nel 2014 ha inoltre vinto il Prix du public al Locarno Film Festival con “Schweizer Helden”.