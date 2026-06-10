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Filippine: il bilancio del terremoto sale ad almeno 46 morti

Keystone-SDA

È di almeno 46 morti l'ultimo bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito due giorni fa la costa meridionale di Mindanao, nelle Filippine, rendono noto oggi le autorità locali.

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(Keystone-ATS) Il Consiglio nazionale per la riduzione e la gestione del rischio di disastri ha inoltre dichiarato che il numero delle persone disperse è salito da quattro a 17, mentre i feriti sono 487.

Secondo quanto riferito dall’ente, il sisma ha colpito più di 33’000 famiglie, ovvero quasi 150’000 persone, e oltre 41’000 residenti colpiti sono stati sfollati. Sono 238 le infrastrutture, tra ospedali, scuole e ponti, ad essere danneggiate, insieme a quasi 3’000 case.

Il Consiglio ha aggiunto che sono state registrate più di 1’700 scosse di assestamento. Le operazioni di ricerca e soccorso nelle aree interessate sono ancora in corso. Le zone più colpite sono le province di Sarangani e South Cotabato, inclusa General Santos City, con una popolazione di circa 700’000 abitanti.

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