Filippine: ex responsabile della guerra alla droga fugge dal Senato

Keystone-SDA

Il capo delle forze dell'ordine incaricato di applicare la sanguinosa guerra alla droga dell'ex presidente filippino Rodrigo Duterte è fuggito dal Senato, dove si era rifugiato alcuni giorni fa per sfuggire all'arresto per crimini contro l'umanità.

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(Keystone-ATS) “Il senatore Bato non si trova più nell’edificio”, ha dichiarato il presidente del Senato Alan Peter Cayetano in una conferenza stampa, riferendosi al senatore Ronald Dela Rosa con il suo soprannome.

Il senatore, ex responsabile della guerra alla droga dell’ex presidente Rodrigo Duterte già in carcere all’Aia, si era barricato nell’edificio da lunedì e aveva esortato i militari a interrompere i tentativi di arresto e di trasferimento nei Paesi Bassi dove deve essere processato per crimini contro l’umanità.

Dela Rosa è stato capo della polizia dal 2016 al 2018, durante i primi due anni di mandato di Duterte. La repressione ha causato migliaia di morti, secondo gli osservatori per i diritti umani, molti dei quali tossicodipendenti e piccoli spacciatori di droga.

Duterte è stato arrestato nel marzo dello scorso anno, trasferito nei Paesi Bassi lo stesso giorno ed è detenuto all’Aia in attesa del processo. Dela Rosa non era stato visto in pubblico da novembre, prima di riapparire lunedì per partecipare a una votazione inaspettata che ha permesso ai fedelissimi di Duterte di conquistare il controllo del Senato.