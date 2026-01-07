Filiali Swisscom si alleano a TIM per sviluppo 5G in Italia

Keystone-SDA

Le filiali di Swisscom in Italia, Fastweb e Vodafone, e il gruppo di telecomunicazioni TIM (ex Telecom Italia) intendono accelerare congiuntamente lo sviluppo della rete 5G nella penisola.

(Keystone-ATS) A tale scopo è stato concluso un accordo preliminare per sviluppare le reti di accesso mobile attraverso un modello di condivisione della rete di accesso radio (RAN). Tale modello coprirà circa il 60% della popolazione italiana.

L’accordo, che dovrà essere formalizzato in un contratto definitivo previsto per il secondo trimestre del 2026, mira ad accelerare l’espansione della rete 5G in Italia, spiega Swisscom in un comunicato odierno.

Le parti prevedono di realizzare la copertura 5G nei comuni con meno di 35’000 abitanti. “Ogni operatore sarà responsabile dello sviluppo della rete in dieci regioni, il che permetterà di disporre di una rete di circa 15’500 siti per operatore entro la fine del 2028”, ma è previsto che ciascun operatore possa utilizzare l’infrastruttura di accesso radio mobile dell’altro nelle aree interessate, “evitando così una duplicazione inutile delle infrastrutture”. “I guadagni di efficienza che ne risulteranno permetteranno di estendere la copertura 5G ad alte prestazioni alle aree a bassa densità e meno servite, migliorando così l’inclusione digitale e la qualità del servizio per le famiglie e le imprese”, indica il principale operatore svizzero.

Swisscom aggiunge che questo modello di collaborazione, “già ampiamente adottato in altri Paesi dell’Ue, garantisce alle due aziende una piena autonomia commerciale e una totale indipendenza tecnologica”.

Il progetto è soggetto all’approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), dell’Autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e dell’Autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom).