Figlio sparò in un liceo negli USA, condannato il padre a 15 anni

Keystone-SDA

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Il padre del 15enne, che a settembre del 2024 aprì il fuoco in un liceo in Georgia, è stato condannato a 15 anni di carcere per aver dato al figlio come regalo di Natale l'arma usata per sparare all'Apalachee High School, causando quattro vittime.

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(Keystone-ATS) Una giuria ha riconosciuto Colin Gray colpevole di diversi capi d’accusa, fra i quali omicidio di secondo grado e omicidio colposo. È il primo caso nello Stato di condanna a carico del genitore per un reato commesso dal figlio, il terzo a livello nazionale.

Nel pronunciare la sentenza, il giudice Nicholas Primm ha affermato di dover valutare l’omissione di Gray in relazione ai crimini commessi dal figlio. “Non posso emettere una sentenza lasciandomi guidare dalle emozioni. Ho il compito quasi impossibile di condannarla senza farmi trasportare dai sentimenti, nonostante l’immenso dolore che ha causato”, ha detto Primm, osservando che “il 4 settembre 2024, vite e famiglie sono state cambiate per sempre”.

Secondo l’accusa, Gray aveva consegnato l’arma al figlio, Colt Gray, malgrado le forze dell’ordine si fossero recate a casa loro pochi mesi prima, dopo che il ragazzo aveva minacciato di compiere una strage in una scuola elementare.

L’adolescente era ossessionato dagli autori di stragi di massa: l’accusa ha fatto ascoltare in aula alcune telefonate dal carcere con la madre, nelle quali il ragazzo sembrava compiacersi dell’attenzione mediatica suscitata dal massacro.

“Il peso dei suoi crimini è indissolubilmente legato alle azioni di un’altra persona: suo figlio”, ha detto Primm. “Due scenari: in entrambi lei ha fallito allo stesso modo. Non ha fatto seguire Colt da uno specialista e non ha rimosso le armi da casa”.

L’autore della sparatoria, oggi sedicenne, è stato condannato appena due giorni fa all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per l’attacco, costato la vita a due studenti e due insegnanti. Un altro insegnante e otto studenti sono rimasti feriti, di cui sette da colpiti da arma da fuoco. Al momento dell’attacco il ragazzo aveva appena 14 anni: è stato processato come un adulto, ma ha evitato a causa della giovane età la pena di morte.