Figlio della principessa di Norvegia condannato a 4 anni per stupro

Keystone-SDA

Marius Borg Hoiby è stato condannato a quattro anni di carcere per due casi di stupro e per violenze contro la sua ex ragazza.

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(Keystone-ATS) Il figlio della principessa erede al trono di Norvegia Mette Marit, nato da una sua relazione precedente, ha rigettato le accuse e si trovava già in custodia cautelare quando è stato pronunciato il verdetto dalla corte di Oslo.

Uno dei casi per cui Borg Hoiby è stato condannato è un rapporto avuto con una partner mentre dormiva. La corte ha visionato il video filmato da Hoiby stesso che è stato elemento chiave per determinare l’accaduto. L’imputato è stato inoltre condannato per uso di sostanze stupefacenti e per aver procurato lesioni fisiche.