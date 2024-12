Fiducia dei consumatori rimane bassa in novembre

Keystone-SDA

Le prospettive di consumo in Svizzera stagnano a livelli poco incoraggianti. In novembre la situazione non è cambiata rispetto a ottobre, col corrispettivo indice a -37 punti, mostrano i dati pubblicati oggi dalla Segretaria di Stato dell'economia (Seco).

1 minuto

(Keystone-ATS) Per la precisione lo scorso mese l’indice si è attestato a -37,2, contro i -37 punti di ottobre. Il dato è inferiore di 10,8 punti rispetto al novembre 2023.

Su base annua tutti i seguenti sotto-indici hanno fatto registrare contrazioni: situazione economica generale futura (-6 punti), situazione finanziaria passata (-15 punti), situazione finanziaria futura (-13 punti) e momento favorevole per grandi acquisti (-9 punti).

A dimostrare l’umore poco entusiasta vi sono state le promozioni di fine novembre, con in primis il Black Friday del 29 novembre, che non hanno pienamente risposto alle attese nel settore del commercio al dettaglio.

Il clima per i consumatori si è progressivamente degradato in Svizzera a partire dall’estate, indicano i dati della Seco. L’inchiesta viene effettuata online a ritmo mensile. In totale, sono state interrogate 2725 persone sopra i 16 anni nelle tre principali lingue nazionali.