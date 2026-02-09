Fiducia consumatori migliora leggermente

L'indice della fiducia dei consumatori svizzeri migliora leggermente, ma peggiorano le aspettative sull'andamento generale dell'economia e rimane allarmante la percezione sulla sicurezza del posto di lavoro, in un contesto di prezzi vissuti come elevati.

3 minuti

(Keystone-ATS) In gennaio l’indicatore generale del clima di fiducia calcolato sulla base di un sondaggio condotto dalla Segreteria di Stato dell’economia (Seco) si è attestato a -30,1 punti, in progressione di 0,6 punti rispetto al -30,7 di dicembre, dopo il -33,8 di novembre. Su base annua si registra invece un peggioramento di 0,8 punti, anche se il dato resta superiore alla media 2023-2025, che è di -37,5.

Se si osservano attentamente i componenti dell’indice si scopre peraltro che la fiducia diminuisce in relazione all’andamento congiunturale generale del paese: concretamente il parametro relativo all’attesa evoluzione economica è sceso (fra un mese e l’altro) da -31,5 a -34,1.

In aumento ma ampiamente negativi risultano i sottoindici della situazione finanziaria personale negli ultimi mesi (da -39,0 a -36,8) e quella dei prossimi mesi (da -27,8 a -25,5). Il momento viene anche considerato sempre ben poco favorevole per i grandi acquisti (da -24,4 a -24,0). Rimane pure ampiamente negativa la sicurezza del posto di lavoro (passata da -61,8 a -59,9): pur in lieve miglioramento, il dato è molto più basso della media degli ultimi tre anni, che è di -29,3.

I cittadini ritengono inoltre sempre di avere a che fare con prezzi alti. Nel dettaglio, pur rimanendo a livelli molto elevati si contrae leggermente il sottoindice relativo all’evoluzione dei prezzi passata (da 115,0 a 114,1) e scende lievemente anche quello delle aspettative concernenti i prossimi dodici mesi (da 99,5 a 97,6), mentre sale l’indicatore in relazione ai prossimi cinque anni (da 107,2 a 108,4).

Il sondaggio sulla fiducia dei consumatori viene effettuato dal 1972, in passato a ritmo trimestrale e ultimamente a cadenza mensile. Concretamente al campione di persone – per garantire un’equa rappresentanza delle regioni, esso è sproporzionatamente grande in Ticino – vengono poste quattordici domande relative alle situazioni in oggetto, a cui può essere risposto secondo lo schema “molto meglio” (+2 punti), “meglio” (+1), “nessun cambiamento” (0), “peggio” (-1) e “nettamente peggio” (-2). Per ogni domanda viene calcolato un sottoindice separato, che corrisponde alla media aritmetica semplice delle risposte moltiplicata per 100. L’indice del clima di fiducia dei consumatori viene poi calcolato come valore medio di quattro sottoindici: situazione economica nei prossimi mesi, situazione finanziaria negli ultimi mesi, situazione finanziaria nei prossimi mesi e momento favorevole per grandi acquisti.