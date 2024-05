Fico ‘in leggero miglioramento’ dopo l’attentato

(Keystone-ATS) Lo stato di salute del primo ministro slovacco Robert Fico è “in leggero miglioramento”: lo ha annunciato l’ospedale dove è ricoverato dopo essere stato gravemente ferito settimana scorsa da quattro colpi di arma da fuoco esplosi in un attentato.

Nell’ultimo aggiornamento quotidiano, l’ospedale precisa che lo stato di Fico resta “stabile con un leggero miglioramento” e, senza fornire ulteriori dettagli, aggiunge: “Pensiamo che questo progresso continuerà”.

Fico è stato ferito il 15 maggio a Handlova, una città del centro della Slovacchia, ed è stato sottoposto a due lunghe operazioni chirurgiche nella vicina Banska Bystrica, dove il suo stato è stato da allora sempre qualificato come stabile ma grave al punto da rendere impossibile qualsiasi trasferimento.

L’attentatore, il 71enne Juraj Cintula in custodia cautelare per tentato omicidio premeditato, sotto interrogatorio ha dichiarato di aver sparato perché in disaccordo con la politica perseguita dal governo di Fico.