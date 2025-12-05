FFS trasformano i treni a due piani TLP per più comfort

Keystone-SDA

A partire dal prossimo anno, le FFS procederanno al graduale cambiamento dei carrelli dei loro treni a due piani TLP. Ciò dovrebbe migliorare sensibilmente il comfort di viaggio nelle controverse composizioni per il traffico a lunga distanza.

2 minuti

(Keystone-ATS) Secondo un comunicato odierno dell’ex regia federale, “test approfonditi” condotti dalla primavera hanno dimostrato che non solo viene migliorato il comfort di viaggio, ma pure aumentata l’affidabilità. Grazie alla ristrutturazione, l’azienda risparmierà complessivamente 40 milioni di franchi. Il rinnovamento di questi convogli oscillanti costerà 90 milioni. Gli investimenti sono più che compensati dai minori costi di manutenzione durante l’intero ciclo di vita.

I treni bipiano TLP del produttore Alstom sono già considerati tra i più affidabili dell’intera flotta e presentano pochissimi guasti. Secondo le FFS, la conversione dovrebbe essere completata entro l’inizio degli anni 2030.

Nel 2010 le FFS avevano dato mandato ad Alstom (allora Bombardier) di fornire 62 nuovi convogli TLP per il traffico a lunga percorrenza per 1,9 miliardi di franchi. L’introduzione del nuovo treno a partire dal 2018 è stata accompagnata da numerosi guasti tecnici e ritardi. All’inizio le porte si bloccavano, lo stesso accadeva con il sistema operativo, e il riscaldamento e l’aria condizionata causavano disagi. I passeggeri si lamentavano anche del fatto che in alcuni vagoni si avvertivano fastidiose vibrazioni.

Secondo le FFS, i test approfonditi condotti negli ultimi mesi hanno confermato che l’imminente ristrutturazione consente di attenuare notevolmente le vibrazioni e gli urti, in particolare nelle curve e negli ingressi delle stazioni.