FFS sostituiscono scambi alla stazione di Friburgo

Keystone-SDA

Le FFS hanno sostituito questa mattina alla stazione di Friburgo il primo di quattro scambi. Per questo cantiere gli operai sono al lavoro senza sosta questa settimana.

1 minuto

(Keystone-ATS) Anche i rimanenti scambi verranno sostituiti ancora questa settimana, ha detto a Keystone-ATS un portavoce delle Ferrovie.

In totale nel progetto di rinnovamento nella zona di Friburgo le FFS sostituiranno 29 scambi, 15’000 traversine, rinnoveranno 18’000 metri cubi di pietrisco e tireranno 30’000 metri di cavi.

Verrà poi ristrutturata la stazione di Schmitten (FR), saranno rinnovati binari e scambi a Düdingen (FR), oltre che otto chilometri di binari – in entrambi i sensi di marcia – fra Flamatt (FR) e Berna.

Proprio a causa di questi importanti lavori, la tratta fra Berna e Friburgo è interrotta da fine giugno fino al 25 agosto. Ai passeggeri vengono messi a disposizione bus sostitutivi.

Grazie alla chiusura completa i lavori possono essere effettuati in otto settimane. In caso contrario, le operazioni si sarebbero protratte per tre anni. I costi totali ammontano a 90 milioni di franchi e per effettuare gli interventi sono necessari circa 200 lavoratori.