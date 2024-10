FFS puntano a touch screen per informazioni in piccole stazioni

Keystone-SDA

Le FFS adeguano le informazioni per i viaggiatori nelle piccole stazioni, a seconda del volume dei viaggiatori e dei collegamenti: in 113 fermate saranno installati dei pannelli touch screen, i cosiddetti Smart Information Display (SID).

1 minuto

(Keystone-ATS) Venti ulteriori stazioni che prevedono possibilità di diversi collegamenti nella medesima direzione verranno dotate di indicatori sul marciapiede (i pannelli “appesi”), rendono noto oggi le Ferrovie Federali Svizzere.

In 113 piccole stazioni, dove per ciascuna direzione i collegamenti sono sempre gli stessi, gli indicatori di binario sul marciapiede verranno invece gradualmente sostituiti, man mano che raggiungono la fine della loro vita utile, da moderni dispositivi di informazione per la clientela, i SID, già in uso in numerose località.

Questi ultimi – spiegano le FFS – offrono dati sul traffico in tempo reale e accessibili anche alle persone con problemi di vista, udito e deambulazione: premendo un pulsante, si può attivare l’ingrandimento dei caratteri, la riduzione delle informazioni all’essenziale, la visualizzazione in dark mode (caratteri bianchi su sfondo nero), la visualizzazione ad altezza di seduta o la lettura tramite voiceover.

In tutte le stazioni rimangono inoltre le segnaletiche bianche e blu, gli affissi gialli delle partenze e gli altoparlanti per la comunicazione di informazioni.