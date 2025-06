FFS offrono il cordino girasole, aiuto per disabilità non visibili

Keystone-SDA

Dalla settimana prossima le FFS offriranno ai passeggeri la possibilità di accedere al cosiddetto cordino girasole.

(Keystone-ATS) Si tratta di un laccetto verde decorato con girasoli gialli ideato nel Regno Unito nel 2016 che serve a segnalare in modo discreto che chi lo indossa ha una disabilità non visibile e potrebbe aver bisogno di maggiore pazienza, assistenza o comprensione per esempio durante il controllo dei biglietti.

Circa 10’000 “Sunflower Lanyard” – questo il nome in inglese – saranno disponibili da martedì in stazioni ferroviarie selezionate dei cantoni di Zurigo, Ginevra, San Gallo, Zugo e Vaud, hanno indicato le ferrovie federali confermando una notizia pubblicata oggi dalla Schweiz am Wochenende.

Il cordino è stato progettato per le persone con disabilità come l’autismo, il disturbo da deficit dell’attenzione/iperattività (ADHD) o il morbo di Parkinson. Il personale delle FFS sarà sensibilizzato al tema e adeguatamente formato, ma l’azienda spera che il cordino girasole venga utilizzato anche al di fuori del settore dei trasporti pubblici, in modo da diventare più riconoscibile nella società.

L’impresa ha speso 25’000 franchi per l’acquisto dei lacci: dopo una fase pilota sarà valutata la domanda e l’accettazione del nuovo strumento. L’offerta potrebbe poi essere lanciato in tutta la Svizzera nel 2026.