FFS investono 90 milioni per linea Friburgo-Berna, chiuderà 2 mesi

Keystone-SDA

Le FFS effettueranno importanti lavori di manutenzione sulla linea Friburgo-Berna, per un importo di 90 milioni di franchi. La linea sarà chiusa dal 27 giugno al 25 agosto e per il traffico a lunga percorrenza è previsto un servizio di autobus sostitutivo.

(Keystone-ATS) “La chiusura totale della linea permette di concentrare i lavori su otto settimane. Altrimenti, le limitazioni sarebbero durate tre anni”, hanno spiegato oggi a Friburgo il direttore regionale delle FFS per la Romandia, David Fattebert, e il suo omologo per la regione Centro (AG, BE, BL, BS, JU, LU, OW, NW, SO), Michel Berchtold. Senza dimenticare l’aspetto della sicurezza.

I lavori sono già in corso dal settembre 2024. Questi cantieri entreranno in una “fase intensiva” durante l’estate, con in particolare l’ammodernamento completo della stazione di Schmitten (FR), che consentirà di accedere ai treni senza dover superare gradini, e la ristrutturazione degli scambi ferroviari alla stazione di Friburgo.

Inoltre, saranno rinnovati i binari e la linea di contatto su circa otto chilometri tra Berna e Flamatt (FR). I lavori, che coinvolgeranno 200 dipendenti, costeranno circa 90 milioni di franchi.

A chi criticava il fatto che i lavori verranno realizzati in concomitanza dei campionati femminili di calcio, che si svolgeranno in Svizzera (anche a Berna e Thun) dal 2 al 27 luglio, le FFS hanno precisato che “questo grande evento sportivo è stato preso in considerazione nella pianificazione di servizi alternativi per l’interruzione della linea tra Friburgo e Berna”. Le FFS aumenteranno di volta in volta la frequenza e la capacità degli autobus sostitutivi.