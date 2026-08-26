FFS archiviano un buon primo semestre

Keystone-SDA

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Le Ferrovie federali svizzere (FFS) valutano il primo semestre di quest'anno come positivo, con più viaggiatori, puntualità elevata e un risultato in crescita.

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(Keystone-ATS) Nei primi sei mesi, si legge in un comunicato odierno, i treni delle FFS hanno trasportato in media 1,45 milioni di viaggiatori al giorno, il 4,0% in più rispetto al primo semestre 2025 (1,39 milioni). Parallelamente, il livello di di soddisfazione della clientela è aumentato, toccando quota 80,1 punti (2025: 79,9 punti).

La puntualità si è dal canto suo mantenuta su livelli elevati, attestandosi al 94,1%, 0,4 punti percentuali sotto il dato fatto registrare l’anno scorso.

Dal punto di vista finanziario, il risultato semestrale è sensibilmente migliorato su base annua, con un utile di 126 milioni di franchi (2025: 48 milioni). Il dato è stato spinto soprattutto dalla crescita della domanda nel traffico viaggiatori, dalla divisione immobili e da un netto incremento del traffico merci. Il riassetto di quest’ultimo settore procede secondo i piani.

A causa del bisogno di investimenti per il rinnovo delle flotte, la situazione finanziaria rimane comunque tesa. Nel medio termine – spiegano le FFS – sarà necessario un utile annuo di circa 500 milioni di franchi. Nel lungo periodo servirà poi una cifra ancora maggiore.

Le tre priorità di Wyss

Nel contesto appena descritto il presidente del Consiglio d’amministrazione André Wyss ha definito tre priorità: affidabilità, innovazione e capacità d’azione finanziaria.

Per garantire l’affidabilità, sarà necessario mantenere e ammodernare l’infrastruttura esistente. Allo stesso tempo, ci vorrà un ampliamento laddove saranno possibili maggiori benefici per la clientela.

Le infrastrutture aggiuntive, se prese da sole, non saranno però sufficienti. La digitalizzazione, le nuove tecnologie e le nuove soluzioni di mobilità dovranno contribuire a sfruttare meglio il sistema esistente, aumentare ulteriormente l’affidabilità, creare capacità aggiuntive e semplificare gli spostamenti.

Infine, per adempiere il proprio mandato le FFS devono poter disporre di una sufficiente capacità d’azione finanziaria. In tal senso sarà necessario definire coerentemente gli investimenti, creando insieme alla Confederazione condizioni quadro sostenibili.

“Le FFS vantano oggi una grande solidità. È imperativo garantire che questa stabilità sia duratura e che la ferrovia rimanga affidabile, innovativa e finanziariamente efficiente anche per le generazioni a venire”, ha affermato Wyss, citato nella nota.