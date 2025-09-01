La televisione svizzera per l’Italia

FFS ampliano offerta per il trasporto di biciclette sui treni

Keystone-SDA

Le FFS intendono ampliare ulteriormente l'offerta di posti per il trasporto di biciclette sui propri treni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’azienda reagisce al forte aumento registrato dall’inizio della pandemia, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce confermando una notizia pubblicata dal Tages-Anzeiger e dalle testate ad esso legate.

Attualmente sui convogli sono disponibili da 4 a 40 posti per biciclette. Inoltre nei giorni di punta, tra maggio e ottobre, è possibile offrire spazio alle due ruote anche nello scompartimento logistico dei treni.

Concretamente negli ultimi tempi sono stati installati 5 posti aggiuntivi per biciclette in 16 carrozze Intercity a due piani. Entro la fine del 2027 saranno inoltre creati 375 posti supplementari in 75 carrozze di comando Intercity a un piano. “Stiamo quindi ampliando l’offerta sui nostri treni di 560 posti per biciclette”, ha spiegato l’addetto stampa.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

