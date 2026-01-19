FFS: via libera definitivo al “Quadruplicamento Zurigo-Winterthur”

Keystone-SDA

Via libera all'ampliamento a quattro binari della tratta ferroviaria tra Zurigo e Winterthur (ZH). Il Tribunale amministrativo federale ha respinto i ricorsi pendenti in una decisione che è già cresciuta in giudicato. L'avvio del cantiere è previsto ancora quest'anno.

1 minuto

(Keystone-ATS) La tratta in questione è una delle più trafficate della Svizzera e rappresenta un collo di bottiglia per il traffico ferroviario, indicano le FFS in una nota. Il progetto “Quadruplicamento Zurigo-Winterthur” prevede in particolare l’ampliamento di diverse stazioni e lo scavo di un nuovo tunnel di 8,3 km, che comprende anche una diramazione di circa un chilometro in direzione dell’aeroporto.

I costi sono stimati in 3,3 miliardi di franchi. Il progetto è finanziato dal Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF) della Confederazione. L’entrata in esercizio dei nuovi binari è atteso non prima della metà degli anni ’30.