FFS: treni extra per i Mondiali di hockey

Keystone-SDA

Le FFS amplieranno la propria offerta in occasione dei Mondiali di hockey su ghiaccio, che si terranno nella seconda metà di maggio a Zurigo e Friburgo.

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(Keystone-ATS) Verranno messi a disposizione dei tifosi treni supplementari per il rientro a casa dopo le partite più sentite, anche in caso di overtime.

Per un totale di dieci serate, ossia per le partite della Nazionale svizzera nonché per quelle della fase a eliminazione diretta (quarti, semifinali e finale), le FFS hanno previsto convogli extra per il viaggio di ritorno da Zurigo Altstetten fino a Losanna. Questi treni fermeranno ad Aarau, Olten (SO), Berna, Friburgo, Romont (FR) e Palézieux (VD), si legge in una nota odierna.

Nessun problema qualora i match dovessero prolungarsi con l’appendice dei supplementari o dei rigori: i treni aspetteranno la fine prima di partire. Le FFS forniranno informazioni su eventuali modifiche direttamente alla pista e sulla loro app.

Con un biglietto valido per la partita, i fan potranno inoltre usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici nei giorni degli incontri. Ciò vale per tutte le zone ZVV (Zurigo) e Frimobil (Friburgo).