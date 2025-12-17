FFS: treni bipiano TLP non circoleranno all’estero

Keystone-SDA

I treni bipiano TLP delle FFS - noti anche come treni degli "scossoni" - non vengono più impiegati all'estero. "Non è più un tema di discussione", ha detto oggi una portavoce alla radio-televisione svizzerotedesca SRF.

(Keystone-ATS) Al momento dell’acquisto si sono volute mantenere aperte tutte le opzioni, ha spiegato la portavoce delle FFS nella trasmissione “Heute Morgen” di Radio SRF. “Nel frattempo abbiamo visto che esistono altri treni più adatti all’impiego su lunghe distanze all’estero”, ha detto, facendo riferimento all’Astoro, che circola su collegamenti transfrontalieri.

Per il bipiano TLP (in tedesco FV-Dosto da “Fernverkehr Doppelstock), l’utilizzo è più conveniente all’interno del Paese, in particolare sugli assi est–ovest e nord–sud, ha aggiunto la portavoce. Il discusso treno a due piani è stato definito dalla portavoce come “la spina dorsale del traffico a lunga percorrenza svizzero”. In totale le FFS possiedono 62 convogli di questo tipo.

Circa un anno fa il Ceo delle FFS Vincent Ducrot aveva ammesso errori nell’acquisto del bipiano TLP. “Il treno che abbiamo ricevuto non è quello che avevamo ordinato”, aveva detto allora in un’intervista alla Neue Zürcher Zeitung. In seguito ci sono stati oltre mille adattamenti.

Dalla primavera le FFS hanno quindi testato la “spina dorsale del traffico a lunga percorrenza svizzero” e hanno individuato margini di miglioramento nel comfort di marcia e nell’affidabilità. A partire dal prossimo anno, le FFS modificheranno progressivamente i carrelli dei treni, come annunciato circa due settimane fa. La comodità di viaggio dovrebbe così migliorare sensibilmente.

Tale intervento costerà 90 milioni di franchi. Gli investimenti saranno più che compensati grazie a minori costi di manutenzione sull’intero ciclo di vita, è stato detto. Alla fine la ferrovia risparmierà 40 milioni di franchi grazie alla modifica. I lavori dovrebbero concludersi entro l’inizio degli anni 2030.