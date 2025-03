FFS: record di passeggeri nel 2024

Nuovo record di passeggeri per le Ferrovie federali svizzere (FFS). Nel 2024 sono stati 1,39 milioni i viaggiatori ad aver utilizzato quotidianamente i treni a lunga percorrenza e regionali, fa sapere oggi l'ex regia federale.

(Keystone-ATS) In occasione della conferenza stampa annuale, le FFS hanno espresso oggi la loro soddisfazione anche per il leggero aumento dell’utile, che ha raggiunto i 275 milioni di franchi per l’esercizio dell’anno in rassegna.