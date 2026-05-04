FFS: più treni ad Ascensione e Pentecoste

Keystone-SDA

Le FFS hanno deciso di potenziare l'offerta fra Svizzera tedesca e Ticino per l'Ascensione e Pentecoste. Per la precisione, vi saranno 58 treni speciali e circa 130'000 posti a sedere supplementari, hanno comunicato oggi le Ferrovie federali.

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(Keystone-ATS) Per aumentare il numero di posti, viene messo in evidenza, le FFS aggiungeranno anche carrozze ai treni regolari, inclusi gli EuroCity che viaggiano fino in Italia. Inoltre, giovedì dell’Ascensione e sabato prima di Pentecoste sarà offerto un collegamento TILO RE80 aggiuntivo da Locarno a Milano Porta Garibaldi, che passerà però via Varese e non via Chiasso.

Essendo questo periodo molto amato per visitare il Ticino, i treni potrebbero risultare molto affollati nonostante l’offerta aggiuntiva. Le FFS consigliano quindi di programmare il viaggio in anticipo e di prenotare i posti.

Un aggiornamento importante c’è anche per gli amanti della bici: per i treni che circolano nella galleria di base del San Gottardo, dal 21 marzo al 31 ottobre è stata introdotta la prenotazione obbligatoria per le due ruote.