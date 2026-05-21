FFS: novità verso Italia nel 2027, diretto per Rimini in estate

Keystone-SDA

Le FFS amplieranno l'offerta di collegamenti verso l'Italia a partire dal prossimo cambiamento d'orario, previsto per il 13 dicembre. Fra le novità vi sarà un treno diretto da Zurigo a Rimini durante l'estate, ha annunciato oggi l'azienda.

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(Keystone-ATS) I viaggiatori beneficeranno anche di due collegamenti giornalieri per direzione tra Zurigo e Venezia (anziché di uno solo come in precedenza), con il prolungamento fino alla città lagunare di uno esistente con Lugano, si legge in una nota diramata in mattinata dalle Ferrovie federali.

L’attuale treno Basilea-Lucerna-Milano terminerà invece la corsa a Lugano a causa del numero insufficiente di tracce a disposizione. In direzione opposta, il diretto fra il capoluogo lombardo e la città renana verrà mantenuto.

Inoltre, l’attuale convoglio giornaliero da Zurigo a Firenze viaggerà solo fino a Bologna, ma durante l’estate arriverà fino a Rimini, offrendo così un collegamento diretto con la riviera adriatica durante la bella stagione. Il treno da Zurigo a La Spezia via Genova circolerà ogni giorno tutto l’anno, mentre verrà meno il prolungamento stagionale del fine settimana per Livorno.

Più TGV per Parigi

Sempre per quel che concerne le mete internazionali, da aprile 2027 saranno nuovamente disponibili tre TGV giornalieri tra Losanna e Parigi via Ginevra. Tra Zurigo e Stoccarda, in Germania, una maggiore riserva sul tempo di percorrenza dovrebbe consentire un’accresciuta puntualità.

Infine secondo la bozza d’orario, che non è ancora definitiva, sulla tratta Zurigo-Amsterdam è previsto l’impiego dei Nightjet di nuova generazione. In direzione di Amburgo (già esistente da dicembre 2025) e Vienna (introdotto il prossimo giugno) si potrà quindi viaggiare di notte godendo di un migliore comfort.

Ticino: treni per mete sciistiche

Per quanto riguarda il Ticino, dal 19 dicembre 2026 al 29 marzo 2027, durante i fine settimana e nei giorni festivi, un collegamento S10 sarà nuovamente prolungato fino ad Airolo, con fermata intermedia a Faido. In questo modo viene offerto un servizio diretto tra Lombardia, Sottoceneri e le mete sciistiche dell’Alto Ticino sia per l’andata che per il ritorno.

Inoltre, la partenza dei TILO pigiama – treni notturni che permettono di muoversi nei week-end e in alcuni pre-festivi – sarà anticipata di qualche minuto. Ciò permetterà la coincidenza con la linea RE80 in direzione di Milano Centrale in partenza da Chiasso alle 04.31.

Test notturno Zurigo-Coira

Numerosi anche i ritocchi su tutta la linea nazionale e su quelle regionali: in particolare buone notizie per i pendolari fra Zurigo e Lucerna, che potranno usufruire di più posti a sedere. Un occhio di riguardo viene riservato ai treni notturni. Le FFS ricordano infatti che da dicembre 2024 sono in corso dei test per capire il potenziale di questo mercato. Se la domanda resterà elevata nel fine settimana, quelli sulle linee Berna-Olten-Zurigo, Friburgo-Losanna-Ginevra, Sion-Losanna-Ginevra e Bienne-Losanna saranno mantenuti.

È anche prevista un’espansione di questo servizio sperimentale. Nell’ambito di un progetto pilota, il nuovo IRN3 collegherà Zurigo (partenza alle 1.20) a Coira (arrivo alle 2.48) nelle notti di venerdì e sabato. In senso contrario, è previsto un collegamento alle 2.55, con coincidenze per l’aeroporto di Kloten.

La bozza d’orario sarà pubblicata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) dal 22 maggio al 9 giugno a fini di consultazione. Un modulo online permette di trasmettere opinioni e richieste direttamente ai servizi cantonali competenti per i trasporti pubblici, prima che la versione finale venga confezionata.