FFS: 40 treni speciali per Pentecoste e Ascensione

Keystone-SDA

Per far fronte all'elevato numero di viaggiatori previsto nei fine settimana festivi della Pentecoste e dell'Ascensione, le FFS faranno circolare 40 treni speciali tra la Svizzera tedesca e il Ticino.

1 minuto

(Keystone-ATS) Inoltre la capienza di diversi treni, tra cui gli EuroCity diretti in Italia, sarà potenziata con carrozze o unità aggiuntive, hanno comunicato oggi le Ferrovie federali svizzere (FFS). In totale saranno offerti 75’000 posti a sedere in più.

Tuttavia, nonostante queste misure, in singoli casi potrebbe comunque registrarsi un’affluenza elevata su determinati treni, sottolinea la nota. Le FFS invitano quindi i viaggiatori a programmare per tempo il loro viaggio e a prenotare i posti a sedere.

Le FFS ricordano che dal 21 marzo al 31 ottobre 2025, su tutti i treni che attraversano la galleria di base del San Gottardo vige l’obbligo di prenotazione per le biciclette.