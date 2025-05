FFS: 2026, più treni per Chiasso, ma lavori a sud di Como

Keystone-SDA

Novità sull'asse ferroviario nord-sud: con il cambiamento d'orario di dicembre Chiasso sarà collegata ogni ora con la Svizzera tedesca e ci saranno più collegamenti per Milano. Importanti cantieri sono però previsti sulla tratta che conduce alla metropoli lombarda.

3 minuti

(Keystone-ATS) I maggiori collegamenti tra la cittadina di confine e il nord delle Alpi, indicano le FFS in un comunicato, saranno garantiti da due nuovi EuroCity (EC) Zurigo-Milano e dal prolungamento di un IC2 da Lugano a Chiasso. Inoltre, il treno esistente per Bologna sarà prolungato fino a Firenze. Durante la stagione estiva, l’attuale diretto per Genova proseguirà più a sud, fino a La Spezia. In inverno, invece, terminerà la sua corsa a Milano Centrale.

Interruzioni sulla Milano-Chiasso

La linea Chiasso-Milano subirà tuttavia importanti lavori nell’estate del prossimo anno: dal 27 luglio al 23 agosto sarà disponibile un solo binario a sud di Como, motivo per cui la linea RE80 in provenienza da Locarno potrà circolare solo fino a Lugano o Como e non proseguirà fino a Milano. Dal 24 agosto al 3 settembre la tratta sarà invece completamente chiusa. Un piano sostitutivo è attualmente in fase di elaborazione, indicano le FFS.

Nell’estate 2026 sono anche previsti lavori tra Stabio e Gallarate (I). Le date esatte non sono ancora note.

Altri lavori interesseranno la linea del Sempione: come già avviene oggi, e almeno fino all’estate 2027, durante la settimana potrà circolare un treno in meno per direzione sulle tratte Basilea–Berna–Milano e Ginevra–Briga–Milano.

Dal 30 maggio al 26 luglio 2026 è inoltre previsto il blocco totale del traffico tra Iselle (I) e Domodossola (I). Tra le due località circoleranno autobus sostitutivi. Anche la tratta italiana verso Milano resterà chiusa in questo periodo. Un piano sostitutivo per i treni EC è attualmente in fase di elaborazione con Trenitalia, fanno sapere le FFS.

Lavori in Ticino

Sull’asse nord-sud sono previsti lavori anche in Ticino. La galleria di base del San Gottardo sarà ad esempio parzialmente chiusa due volte all’anno (in estate e in inverno). Le date precise verranno comunicate ulteriormente, annunciano le FFS.

A sud delle Alpi importanti lavori verranno svolti dal 20 luglio al 3 settembre. Durante questo periodo, i treni delle linee S10, S20, S90 e RE80 saranno soppressi su alcune tratte. Anche in questo caso verranno attivati autobus sostitutivi.

Treni diretti Basilea-Losanna

Nel resto del Paese, la principale novità riguarda la reintroduzione di un treno diretto tra Basilea e l’Arco Lemanico (leggi: Losanna), un collegamento a lungo rivendicato dalla regione. Tra la città sul Reno e Delémont – Bienne verrà inoltre introdotta la cadenza semi-oraria. Maggiori collegamenti sono previsti anche tra i Grigioni e Zurigo.

Per i viaggiatori che si spostano tra la Germania e la Svizzera il 2025 sarà invece in chiaroscuro: se da una parte circoleranno treni ad alta velocità ICE fino a Briga, dall’altra i convogli in provenienza da Amburgo e diretti a Zurigo e Coira termineranno la loro corsa a Basilea.

Per la Francia si segnala il potenziamento del diretto stagionale Losanna–Marsiglia.