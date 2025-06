Festival umorismo Arosa punta su IA per accessibilità a disabili

Il festival dell'umorismo di Arosa (GR) utilizzerà il servizio di intelligenza artificiale (IA) accessify.live per rendere accessibili gli spettacoli a persone con disabilità uditive. Tale soluzione è già stata impiegata con successo all'Eurovision Song Contest (ESC), tenutosi a Basilea lo scorso mese di maggio.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il festival dell’umorismo di Arosa, che si terrà dal 3 al 14 dicembre, è uno dei primi grandi eventi elvetici a puntare su questa soluzione, si legge in una nota odierna degli organizzatori.

Le persone del pubblico con apparecchi acustici e impianti cocleari potranno collegarsi, con il proprio smartphone, al servizio accessify.live per seguire gli spettacoli via lo stream audio ultraveloce, utilizzando, se necessario, anche i sottotitoli e la traduzione. Il servizio propone anche l’interpretazione in lingua dei segni per non udenti, indica il sito web dell’IA.