Festival Label Suisse: oltre 60’000 spettatori

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Il festival Label Suisse ha stilato questa sera un “bilancio più che positivo” per il suo ritorno nel centro di Losanna. Nemo ha attirato oltre 5000 spettatori nell’ultimo giorno di manifestazione, che in totale ha proposto 70 concerti da venerdì a oggi.

Gli spettacoli, che hanno attirato 60’000 persone, erano “di tutti i generi e per tutto il pubblico in perfetta osmosi con il DNA di Label Suisse”, si è felicitato il presidente dell’associazione Laurent Maire, citato in un comunicato.

“Il trionfo di Nemo dimostra da una parte lo stato di salute della musica svizzera e dall’altra la riuscita di questa 11esima edizione, fresca e soleggiata”, ha aggiunto.

La manifestazione si è svolta in diversi luoghi, fra cui la chiesa Saint-François, la cave du Bleu Lézard, la Datcha, Les Docks, il casinò di Montbenon e il nuovo club di jazz les Jumeaux. La musica ha spaziato dal pop al jazz passando dal rock e dall’hip hop e tutte le varianti della musica elettronica.

Oltre a Nemo, si sono esibiti nomi importanti come The Young Gods, Flèche Love, Phanee de Pool & Le Pocket Symphonik, Slimka e Gjon’s Tears.