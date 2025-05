Festa danzante 2025 torna anche in Ticino

Keystone-SDA

La 20esima edizione della Festa danzante si terrà dal 14 al 18 maggio in tutta la Svizzera. Dopo un anno di pausa dovuto al calo delle risorse finanziarie e logistiche del Canton Ticino e dei comuni, l'evento tornerà ad animare anche cinque località ticinesi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nella Svizzera italiana sono previsti più di una trentina di eventi tra Lugano, Bellinzona, Mendrisio a cui si aggiungono da quest’anno anche Locarno e Chiasso, si legge in una nota degli organizzatori. A Poschiavo (GR) la Festa danzante si terrà dal 17 al 18 maggio.

Flashmob su “The Code” di Nemo

Per segnare i 20 anni della Festa danzante, a poche ore dalla grande finale dell’Eurovision Song Contest (ESC) 2025 a Basilea sabato 17 maggio, una flashmob “Dance is in the air” riunirà centinaia di danzatori sulla canzone “The Code” di Nemo, vincitore lo scorso anno a Malmö. In tredici città svizzere, tra cui Lugano e Poschiavo, si danzerà simultaneamente.

I dilettanti possono imparare la coreografia, immaginata da Muhammed Kaltuk, coreografo proveniente dalla cultura hip-hop della Svizzera tedesca, grazie ad un tutorial online.

Dodici compagnie

Dodici prestigiose compagnie svizzere e internazionali si esibiranno in Ticino e a Poschiavo, tra queste si citano la Cie Marchepied, Premio svizzero delle arti sceniche nel 2024, prosegue la nota. Quest’ultima approderà a Poschiavo grazie al progetto nazionale “Dance on tour” mentre a Lugano in questo ambito si esibirà la compagnia Anna-Marija Adomaitytė.

La danza verrà proiettata anche sul grande schermo con un altro progetto nazionale “Dance on screen”. Al Cinema Teatro di Chiasso verranno mostrati quattro cortometraggi “che esplorano i temi della resilienza e trasformazione attraverso il potere della danza”, si legge nella nota.

L’evento è un progetto nazionale promosso dalla Rete Danza Svizzera (Reso) in collaborazione con partner e collaboratori locali e innumerevoli danzatori e volontari. Volontà degli organizzatori è creare un ponte fra gli spettatori, le culture e le generazioni.

Nel 2024, la Festa danzante aveva attirato quasi 100mila persone in tutta la Svizzera.