Ferrovia retica: risultati da record nel 2024

Keystone-SDA

Risultati decisamente positivi lo scorso anno per la Ferrovia retica (FR). Le entrate sono aumentate a livelli record sia nel trasporto passeggeri che in quello di veicoli, tanto che la compagnia ha realizzato un utile di 17,1 milioni di franchi.

(Keystone-ATS) I ricavi nel ramo passeggeri sono cresciuti dell’11% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 131,2 milioni di franchi, si legge in una nota diffusa oggi dalla FR.

Quest’ultima sottolinea che in tal modo sono stati assorbiti i costi aggiuntivi per il personale delle locomotive, i prezzi delle tracce orarie, le vendite e gli ammortamenti più elevati del previsto sui progetti di investimento in corso per le officine e il materiale rotabile.

La progressione è stata particolarmente marcata per il Bernina Express. Rispetto al 2023, la crescita è stata del 30%, mentre le entrate sono quasi raddoppiate se paragonate al 2022, raggiungendo i 26,3 milioni di franchi. Il numero di passeggeri del treno panoramico è aumentato del 53% in tre anni, ciò che ha portato a raggiungere i limiti di capacità sul Bernina.

Per quanto riguarda i veicoli, nell’anno in rassegna ne sono stati trasportati 560’415 attraverso il tunnel della Vereina, ciò che rappresenta un nuovo record, che oltretutto cade nel 25esimo anno di attività di questo servizio.

La crescita della domanda per la FR è proseguita anche in questo inizio di 2025, in particolare nel comparto passeggeri. Le prospettive per l’anno in corso restano positive, secondo la compagnia, che nella sua nota sottolinea di voler continuare a portare avanti il rinnovamento e l’ammodernamento di tutte le strutture.