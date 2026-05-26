Ferrari pesante in Borsa dopo presentazione nuova Luce

Keystone-SDA

Ferrari fatica a Piazza Affari all'indomani della presentazione della nuova Ferrari Luce, il primo modello elettrico del Cavallino Rampante. Il titolo cede il 6,6% a 289 euro.

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(Keystone-ATS) “Il prezzo di partenza è stato fissato a 550.000 euro, ben al di sopra del modello più costoso attualmente presente nella gamma Ferrari (Testarossa a 460.000 euro) e significativamente superiore al prezzo medio di vendita di Ferrari per il primo trimestre 2026, pari a 453.000 euro. Prevediamo che la Luce rimarrà un’offerta di nicchia all’interno della gamma, rappresentando circa l’1% dei volumi totali”, rilevano gli analisti di Mediobanca.

Si soffermano su un prezzo di vendita superiore al prezzo medio di vendita del gruppo di circa 440 mila euro nel 2025 anche gli analisti di Equita, che evidenziano anche come non sia “stata fornita alcuna indicazione sui volumi attesi”. “Restiamo dell’idea che un modello elettrico con prezzo elevato, pur essendo un modello ‘range’, non genererà volumi elevati” e che i volumi di Luce non “siano determinanti nell’influenzare i risultati di gruppo, ma trattandosi di un primo modello con una nuova motorizzazione è importante preservare l’immagine di qualità e performance”.

La Luce sembra “un mix tra Honda Accord EV e Tesla 3”, ha dichiarato a Bloomberg Pierre-Olivier Essig, capo della ricerca di Air Capital. “Siamo persi nella traduzione della nuova strategia di Ferrari che cerca di emulare il design di Apple”, afferma ancora Essig, che dice di preferire “macchine cinesi o giapponesi con lo stesso look e tipo di performance per una frazione del prezzo”.

Design lontano dalla tradizione

Oltre al tema del prezzo e del posizionamento di nicchia, alcuni analisti sottolineano anche la questione del design, che si allontana dai canoni tradizionali del cavallino Rampante.

Oltre ai rilievi di Air Capital, Bloomberg riporta quelli degli analisti di Oddo Bhf secondo cui le prime reazioni “sono state in gran parte negative tra i fan più appassionati della Ferrari, a causa delle preoccupazioni relative all’allontanamento della tradizione del marchio”.

Oddo riconosce che si tratta di una mossa audace e strategica ma si attende un impatto modesto sulle vendite e teme una “potenziale diluizione dei margini, dati gli elevati costi di sviluppo e la minore dinamica del valore residuo nei veicoli elettrici”.

“L’estetica di Luce è probabilmente difficile da digerire per molti, inclusi noi” ma “potrebbe offrire la risposta di Ferrari alla questione della Cina”, l’opinione di Oxcap.