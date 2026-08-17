Ferrari Luce venduta all’asta a prezzo record di 40 milioni dollari

Keystone-SDA

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Da Sotheby's, toccato il prezzo più alto per una vettura nuova Il primo veicolo completamente elettrico di Ferrari ha superato è stato venduto per 40 milioni di dollari, diventando l'auto nuova più costosa mai venduta all'asta. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando una nota della casa automobilistica.

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(Keystone-ATS) Nel week-end ad un’asta di beneficenza di Sotheby’s alla Monterey Car Week in California un modello ‘realizzato su misura’ della Luce ha infranto il record stabilito lo scorso anno, quando una Ferrari Daytona SP3 personalizzata fu venduta per 26 milioni di dollari. L’acquirente non è stato reso noto.

A maggio, Ferrari aveva svelato la Luce, con un prezzo di 550.000 euro (636.356 dollari), sollevando un’ondata di critiche e un calo del prezzo delle azioni della società. Il veicolo segna una rottura con la tradizione Ferrari delle auto sportive con motore a combustione.

A Milano il titolo di Ferrari è arrivato oggi a guadagnare l’1,4%.