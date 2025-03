Fermato a Mannheim ha disturbi mentali, si è sparato

Romeo Schuessler, il magistrato che coordina le indagini sui fatti di oggi a Mannheim, conferma che le indagini escludono un movente politico perché "allo stato sussistono concreti elementi che rimandano ad una malattia psichica del soggetto".

(Keystone-ATS) Il magistrato ha inoltre comunicato che l’uomo non aveva precedenti di particolare rilevanza.

In precedenza si era appreso che l’auto utilizzata dall’uomo che si è lanciato sulla folla al mercatino di carnevale nel centro di Mannheim era nota alle forze dell’ordine per l’uso di simboli anticostituzionali e di estrema destra.

Secondo il quotidiano tedesco Die Welt, l’uomo, cittadino tedesco, aveva una pistola scacciacani e si è sparato in bocca mentre veniva fermato. Attualmente è ricoverato in gravissime condizioni ed è in pericolo di vita.

L’uomo si è lanciato con la sua auto sui passanti al mercatino di carnevale. Due persone sono morte e cinque sono gravemente ferite, altre cinque hanno riportato ferite lievi, secondo la polizia.