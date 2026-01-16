Fermati con 550 litri d’olio d’oliva non dichiarati
Due cittadini italiani sono stati fermati con quasi 550 litri d'olio d'oliva non dichiarati al momento dell'entrata in Svizzera. Lo comunica oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
(Keystone-ATS) Nell’episodio – avvenuto la scorsa settimana – i due sono stati beccati mentre trasportavano su un furgone con targhe elvetiche anche 9 chili di carne e 22,5 litri di vino. Erano diretti oltre Gottardo. Le autorità hanno inflitto una multa di diverse migliaia di franchi per omessa dichiarazione. In seguito è stato effettuato il corretto sdoganamento.
Gli autori dell’infrazione sono due uomini di nazionalità italiana di 47 e 22 anni.