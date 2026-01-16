Fermati con 550 litri d’olio d’oliva non dichiarati

Keystone-SDA

Due cittadini italiani sono stati fermati con quasi 550 litri d'olio d'oliva non dichiarati al momento dell'entrata in Svizzera. Lo comunica oggi l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

1 minuto

(Keystone-ATS) Nell’episodio – avvenuto la scorsa settimana – i due sono stati beccati mentre trasportavano su un furgone con targhe elvetiche anche 9 chili di carne e 22,5 litri di vino. Erano diretti oltre Gottardo. Le autorità hanno inflitto una multa di diverse migliaia di franchi per omessa dichiarazione. In seguito è stato effettuato il corretto sdoganamento.

Gli autori dell’infrazione sono due uomini di nazionalità italiana di 47 e 22 anni.