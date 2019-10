Ormai è un vero fenomeno social: è il personaggio del Milanese Imbruttito, con il suo canale Youtube e la pagina Facebook che dal 2013 al 2017 è riuscita a conquistarsi un seguito di quasi un milione e mezzo di persone.

Un fenomeno nato (quasi) per gioco fra colleghi di uno studio di registrazione e con (allora) forse anche poca voglia di lavorare. Oggi Federico (Marisio), Tommaso (Pozza) e Marco (De Crescenzio) sono diventati titolari di un vero e proprio brand noto in Italia e nel mondo, laddove sono presenti italiani o conoscitori della cultura del nostro Paese, un brand che oltre alla pagina comunica attraversa un sito/blog, la produzione sistematica di video con la complicità del Terzo Segreto di Satira, organizzazione di eventi, libri e gadget, come magliette, adesivi, tazze e (in vista del Natale) anche panettoni all'insegna delle più famose battute (da Taaac a Stai sereno).

Ma chi è sullo schermo colui che recita nei panni del Milanese Imbruttito? È un artista poliedrico che fa dell'ironia il suo filo conduttore. Si chiama Germano Lanzoni, è attore, comico, speaker (è anche la voce ufficiale del Milan allo stadio Meazza, da molti anni) nonché docente, formatore, consulente e produttore. Le sue battute milanesi ormai hanno fatto il giro del mondo. E la sua faccia pure. Noi li abbiamo incontrati: sia i tre autori e sia il Germano versione Milanese Imbruttito.

