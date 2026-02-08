Feldschlösschen festeggia 150 anni con Albert Rösti

Keystone-SDA

Sono passati 150 da quando il birrificio Feldschlösschen ha prodotto la sua prima birra. Il consigliere federale Albert Rösti ha partecipato ai festeggiamenti dello storico marchio di Rheinfelden (AG).

1 minuto

(Keystone-ATS) “Bersi una birra, lo si può fare anche con i rivali, con gli avversari politici; la condivisione della birra toglie la durezza e lo spigolosità nei comportamenti”, ha detto Rösti, citato in una nota di Feldschlösschen. Si può quindi dire che “Feldschlösschen non produce solo birra, ma anche riconciliazione. Rifornisce il Paese bottiglia per bottiglia, boccale per boccale, con il leggendario buon compromesso svizzero”, ha detto il “ministro”.

Feldschlösschen è stata fondata l’8 febbraio 1876 a Rheinfelden e si tratta del primo birrificio attivo a livello nazionale in Svizzera. Oggi è leader di mercato fra le birre elvetiche e attiva come commerciante di bevande. Dà lavoro a 1200 dipendenti in 22 siti diversi.