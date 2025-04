Fedpol prosegue procedimento su frode a sovvenzioni di AutoPostale

Keystone-SDA

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) prosegue il procedimento relativo allo scandalo AutoPostale e presenta un ricorso contro la decisione del Tribunale del commercio di Berna, che aveva precedentemente respinto le accuse di fedpol a causa di errori procedurali.

2 minuti

(Keystone-ATS) In febbraio, il tribunale bernese aveva ritenuto inammissibile la nomina e l’insediamento di due esperti precedentemente impiegati dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) come responsabili del procedimento. Fedpol non ha tuttavia accettato tale decisione e ha “presentato ricorso contro la decisione del Tribunale del commercio entro i termini stabiliti”, ha indicato oggi l’ufficio federale all’agenzia di stampa Keystone-ATS, confermando una notizia diffusa dai giornali di CH-Media.

Il procedimento è ora pendente davanti alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale del canton Berna. Secondo il diritto penale amministrativo in vigore, l’autorità inquirente non è autorizzata a richiedere assistenza esterna. Fedpol aveva già affidato la gestione del procedimento all’ex giudice federale Hans Mathys e al giudice cantonale Pierre Cornu nel primo atto d’accusa, che ha portato al primo rinvio nel 2020.

La vicenda di AutoPostale è diventata pubblica nel 2018, quando era stato rivelato che l’azienda postale svizzera aveva contabilizzato in modo errato le entrate derivanti dal trasporto regionale di passeggeri sovvenzionato a partire dal 2007, al fine di evitare tagli alle indennità negli anni successivi.

Fedpol ha avviato un procedimento penale contro cinque dirigenti di AutoPostale, nonché contro il responsabile delle finanze della Posta e un membro del consiglio di amministrazione dell’ex regia federale. I cinque manager accusati sono poi stati condannati a multe che in alcuni casi superano i 400’000 franchi.

Tuttavia, queste sentenze non sono entrate in forza, poiché tutti e sette gli imputati hanno fatto ricorso e hanno chiesto un giudizio da parte di un tribunale penale regolare, stando a quanto riportato dai giornali CH Media. Il Tribunale del commercio di Berna ha ora dichiarato nulle tutte le sentenze.