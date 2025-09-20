La televisione svizzera per l’Italia

Fedez: chiedo scusa a Sinner, non sono riuscito a spiegarmi

Keystone-SDA

"Ho scritto una nuova canzone, ma è successo un putiferio. Mi assumo tutte le responsabilità. È un brano dove io volevo portare all'esasperazione diversi concetti, paragonando sportivi che non sono considerati italiani allo sportivo italiano più famoso al mondo."

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Non sono riuscito a spiegarmi, l’unica cosa che posso fare è chiedere scusa”. Così Fedez durante il suo concerto in corso questa sera al Forum di Assago (Milano), alludendo alle polemiche su una sua canzone in cui Jannik Sinner viene definito “un purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

