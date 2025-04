Federazione orologiera: “misure ingiustificate, ora si discuta”

Keystone-SDA

La Federazione svizzera dell'industria orologiera (FH) esprime disappunto per il giro di vite tariffario annunciato dal presidente americano Donald Trump.

(Keystone-ATS) “La misura è ingiustificata perché nessun orologio americano importato in Svizzera sarà soggetto a dazi”, afferma il presidente Yves Bugmann in dichiarazioni raccolte dall’agenzia Awp a margine del salone “Watches and Wonders” in corso a Ginevra.

A suo avviso non è quindi giustificata l’argomentazione dei cosiddetti dazi d’importazione reciproci. La bilancia commerciale tra i due paesi, tenendo conto dei servizi, è equilibrata. La Svizzera è anche uno dei maggiori investitori negli Stati Uniti, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

“È importante che la questione venga discussa al più alto livello politico e che la Confederazione possa presentare la sua posizione”, argomenta Bugmann. Si può presumere che i negoziati siano anche l’obiettivo del governo statunitense e Berna ha buoni argomenti.

Il dirigente si è detto peraltro deluso, ma non scioccato per quanto sta succedendo. Essendo un comparto molto orientato all’esportazione l’industria orologiera svizzera è abituata ad essere esposta a tali difficoltà. Il consumatore americano sensibile ai prezzi potrà comunque acquistare orologi anche all’estero, conclude il manager.