Fed verso una pausa nel taglio dei tassi, faro sul dopo-Powell

Keystone-SDA

La Federal Reserve si appresta a prendersi una pausa nel taglio dei tassi di interesse. La banca centrale ha aperto la sua due giorni di riunione, che si chiuderà domani con l'annuncio della decisione sul costo del denaro.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli analisti danno per scontato che i tassi resteranno fermi in una forchetta fra il 3,50% e il 3,75%, dopo tre riduzioni consecutive del costo del denaro. Quanto durerà la pausa non è chiaro: molti osservatori scommettono che la Fed non li toccherà fino a quando non ci sarà un nuovo presidente.

Il mandato di Jerome Powell scade infatti in maggio e il presidente americano Donald Trump ha assicurato che a breve annuncerà la sua scelta. Al momento Rick Rieder sta emergendo come il favorito nella corsa. Le chance che venga scelto da Trump sono salite al 6% dell’inizio della scorsa settimana al 47%, con gli osservatori convinti che l’inquilino della Casa Bianca nominerà qualcuno con legami stretti con Wall Street. Kevin Warsh appare il solo candidato in grado di insidiarlo, mentre le chance del consigliere economico Kevin Hassett sono calate.