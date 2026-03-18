Fed lascia i tassi di interesse invariati fra il 3,50% e il 3,75%

Keystone-SDA

La Federal Reserve (Fed) lascia i tassi invariati nella penultima riunione dell'era di Jerome Powell. Il costo del denaro resta fermo fra il 3,5% e il 3,75%. La decisione è stata presa con 11 voti a favore e 1 contrario.

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