Fed: Powell apre a un taglio dei tassi di interesse

Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, apre a un taglio dei tassi di interesse.

(Keystone-ATS) “La politica in territorio restrittivo, le prospettive di base e il cambio nella bilancia dei rischi potrebbero giustificare un adeguamento della nostra posizione”, ha spiegato.

Nel suo intervento a Jackson Hole, al simposio delle banche centrali, Powell ha aggiunto che i rischi sull’inflazione sono al rialzo e quelli sul mercato del lavoro al ribasso.

Gli effetti dei dazi sui prezzi al consumo sono visibili, ha proseguito, sottolineando che le tariffe hanno iniziato a spingere al rialzo i prezzi in alcune categorie di prodotto.

