Fbi licenzia agenti che si erano inginocchiati per George Floyd

L'Fbi ha licenziato gli agenti che nel 2020 si erano inginocchiati durante una protesta a Washington per l'omicidio di George Floyd per mano della polizia di Minneapolis. Lo riferisce il Guardian, precisando che secondo due fonti sono 20 gli agenti silurati.

(Keystone-ATS) Il sindacato del Bureau ha confermato il licenziamento di oltre dieci persone, tra le quali veterani di guerra, e ha chiesto al Congresso di aprire un’indagine.

“Come ha ripetutamente affermato il direttore Patel, nessuno è al di sopra della legge”, ha dichiarato l’associazione degli agenti. “Ma invece di garantire a questi agenti un trattamento equo e un giusto processo, Patel ha scelto di violare la legge ignorando i loro diritti costituzionali e legali”.

