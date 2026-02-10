Fbi diffonde foto di un sospetto nel caso Nancy Guthrie

Keystone-SDA

Scena da Arancia Meccanica nel caso Nancy Guthrie. L'Fbi ha diffuso foto di un potenziale sospetto ottenute attraverso telecamere di sorveglianza.

(Keystone-ATS) Il capo dell’Fbi Kash Patel ha postato su X quattro immagini in bianco e nero di un uomo mascherato. Il sospetto ha in spalla uno zaino e indossa dei guanti quando viene fotografato davanti alla casa della madre dell’anchor della Nbc Savannah Guthrie a Tucson in Arizona. “L’uomo è armato”, ha detto Patel. Nancy Guthrie, 84 anni, è scomparsa dalla sua casa a Tucson nella notte tra il 30 e il 31 gennaio.

“Lavorando con i nostri partner, a partire da questa mattina, le forze dell’ordine hanno recuperato queste nuove immagini, finora inaccessibili, che mostrano una persona armata apparentemente intenta a manomettere la telecamera alla porta d’ingresso di Nancy Guthrie la mattina della sua scomparsa”, ha scritto Patel su X.

Nancy Guthrie è scomparsa dopo aver cenato a casa della figli Annie, che abita nella zona, e del genero Tommaso Cioni.

Ieri è scaduto il secondo ultimatum che i presunti rapitori avrebbero fatto pervenire alla famiglia tramite il sito Tmz e una rete tv locale. Savannah Guthrie, in un nuovo accorato appello, ha chiesto ieri al pubblico di aiutare nella scomparsa della madre.

Savannah Guthri ha rilanciato sui suoi profili social le immagini diffuse dall’Fbi di un sospetto mascherato e armato che manomette una telecamera di sorveglianza della villa della donna.

“Crediamo che sia ancora viva. Riportatela a casa”, ha scritto la Guthrie.