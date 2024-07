Fbi: è stato un tentativo di assassinare Trump

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) “Questa sera abbiamo avuto quello che chiamiamo un tentativo di omicidio contro il nostro ex presidente Donald Trump”: lo ha detto Kevin Rojek, l’agente speciale responsabile dell’ufficio locale dell’Fbi a Pittsburgh, parlando in una conferenza stampa.

“È ancora una scena del crimine attiva”, ha aggiunto spiegando che gli investigatori non hanno ancora concluso gli accertamenti nella zona della sparatoria.

Gli investigatori non hanno ancora identificato il motivo della sparatoria sul comizio di Donal Trump. “Per ora abbiamo uno sparatore. Le indagini continueranno finché non avremo una risposta definitiva”: così uno degli investigatori ha risposto in conferenza stampa ad una domanda se a sparare al comizio di Donald Trump ci fosse anche una seconda persona.

Testimoni avvrebbero cercato “disperatamente” di avvertire la polizia della presenza di un cecchino armato di fucile armato sul tetto istanti prima dell’attacco a Donald Trump, riferisce la Bbc.

“Si vedeva chiaramente con un fucile in mano”, ha detto un testimone sostenendo di aver avvertito la polizia che, secondo il suo racconto, “non aveva idea di cosa stesse succedendo”.