Fastweb vende partecipazione, incassa 439 milioni euro

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Fastweb, filiale italiana di Swisscom, cede la sua partecipazione del 4,5% in FiberCop, società creata nel 2021 con il concorrente TIM e la società d’investimento americana KKR con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo delle infrastrutture per la fibra ottica.

Le azioni saranno vendute a Optics Bidco, entità controllata da KKR, per 439 milioni di euro (426 milioni di franchi), ha indicato oggi Swisscom. L’operazione dovrebbe essere conclusa nel terzo trimestre.

Fastweb rimane comunque impegnata nel suo obiettivo di promuovere l’innovazione e la connettività in Italia attraverso investimenti nelle infrastrutture di telecomunicazione chiave, sottolinea il gruppo elvetico. Pertanto l’impresa con sede a Milano continuerà a investire per espandere la portata della propria rete in fibra e rimarrà un fornitore di punta di servizi all’ingrosso per operatori terzi.