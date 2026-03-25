Fastweb+Vodafone rescindono accordo INWIT, “costi fuori mercato”

Keystone-SDA

Fastweb+Vodafone - il marchio con cui si presenta la filiale italiana di Swisscom, dopo la fusione fra le due società - ha esercitato il diritto di recesso dell'accordo (master service agreement, MSA) che lega l'azienda a Infrastrutture Wireless Italiane (INWIT).

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(Keystone-ATS) L’intesa, che disciplina l’utilizzo delle infrastrutture passive per la rete mobile, scadrà formalmente alla fine di marzo 2028, nel pieno rispetto del preavviso contrattuale di due anni, ha indicato oggi Swisscom. Alla base della disdetta vi sono costi dei servizi INWIT ritenuti non in linea con il mercato e la mancata disponibilità della società ad avviare un confronto formale per allinearli.

Le tariffe praticate “riducono la capacità di Fastweb+Vodafone di effettuare gli investimenti necessari per continuare a offrire reti mobili di alta qualità”, si legge in una nota. Verranno avviate trattative con INWIT per definire un piano di migrazione pluriennale, con l’obiettivo di garantire la continuità operativa fino alla scadenza contrattuale e oltre.

Alla base della disputa vi è anche una differente interpretazione della durata del contratto. INWIT ha dichiarato che l’MSA sarebbe in vigore fino al 2038. Fastweb+Vodafone sostiene invece che, a seguito del cambio di controllo di INWIT avvenuto nel dicembre 2020, la società non abbia esercitato l’opzione per il prolungamento, rendendo così valida la scadenza originaria. Per questa ragione, l’operatore “ha promosso un’azione legale presso le sedi competenti per far valere il proprio diritto contrattuale a porre fine all’accordo”.