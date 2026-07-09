Fanno il bagno in una fontana di Roma, multati per 3’300 euro

Keystone-SDA

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Hanno fatto il bagno all'alba in una fontana monumentale nel centro di Roma. Per questo sei turisti sono stati fermati e multati per un totale di 3'300 euro (3'045 franchi al cambio attuale) dai vigili urbani.

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(Keystone-ATS) I sei si sono immersi nella vasca della Fontana di Piazza Sant’Andrea della Valle, vicino a Piazza Navona. L’episodio – rende noto la polizia della capitale italiana – è avvenuto intorno alle 5:00 di questa mattina.

Sono stati fermati due australiani di 19 anni, due statunitensi di 18 anni, un cittadino di Dubai di 43 anni e una cittadina italiana di 27 anni.

Per ciascuno è stata contestata la sanzione amministrativa di 450 euro per essersi immersi nella fontana monumentale, cui si è aggiunto l’ordine di allontanamento dall’area, con un’ulteriore sanzione di 100 euro. Il valore complessivo delle sanzioni ammonta così quindi a 3’300 euro.