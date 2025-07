Fallito referendum contro sostegno indiretto ai media

Fallito il referendum contro il sussidio indiretto alla stampa approvato dal parlamento: il comitato facente capo a Team Libertà ha annunciato di aver mancato di poco il numero di firme valide necessarie.

(Keystone-ATS) Il termine per la raccolta delle 50’000 firme necessarie scade soltanto domani, ma tenendo conto della proporzione prevista di firme non valide è chiaro che non sarebbe stato possibile raccoglierne abbastanza, ha annunciato ieri sera Team Libertà, formato principalmente da politici provenienti dalle sezioni giovanili di UDC e PLR, in una nota.

Le ragioni sono diverse: la raccolta delle firme è stata avviata in ritardo e l’attenzione di molti partiti si è concentrata su altre questioni cantonali e nazionali: il loro sostegno è così rimasto modesto, si afferma nel comunicato.

La modifica della Legge sulle Poste è volta a rafforzare il sostegno indiretto alla stampa destinato alla distribuzione regolare di quotidiani e periodici in abbonamento. In marzo le Camere federali hanno accettato di incrementare i fondi destinati al sostegno indiretto alla stampa regionale e locale di 35 milioni di franchi all’anno, portandoli a 85 milioni. L’obiettivo è facilitare la transizione del settore al formato digitale.

In assenza di referendum la revisione non sarà quindi sottoposta alle urne il 30 novembre.